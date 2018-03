Evento na Vila Madalena liga público aos artistas

Com o tema A Arte que Sustenta, a atração oferece oficinas e uma exposição coletiva na Estação Vila Madalena do Metrô. "Queremos nos aproximar do público", afirma Valfrido Lima, diretor da Vibrar, ONG responsável pelo evento. "De forma democrática, o espectador terá a oportunidade de tomar um café e conversar com os artistas."

Neste ano, integram a empreitada cerca de 150 artistas e 60 ateliês. Para facilitar o acesso, serão distribuídos mapas para os visitantes. Vans também farão o trajeto entre o Metrô Vila Madalena e os estúdios. Para quem decidir ir sozinho, banners identificarão os espaço participantes.

Com base no tema do evento, os artistas devem exibir tapumes de materiais descartáveis. "E são obras interativas", conta Lima. "Os visitantes poderão interferir nos trabalhos com produtos que disponibilizaremos."