Evento debate mídias sociais e democracia Será realizada amanhã no Rio a Conferência Regional 25 anos da Constituição Brasileira: Liberdade de Expressão e Democracia Digital. Promovido pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas e pelo Instituto Palavra Aberta, o evento será no auditório da FGV-RJ (Praia de Botafogo, 190, 12.º andar, das 16h às 18h30). Mais informações: eventos@palavraaberta.org. Entre os debatedores, estão confirmadas as participações do ex-ministro Nelson Jobim e do ex-deputado federal Fernando Gabeira.