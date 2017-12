Evento de SP tem mostra paralela em Ribeirão Preto Pela primeira vez em 58 anos, a Bienal de São Paulo terá uma exposição paralela no interior paulista. A mostra Arte e Política: Outros Olhares foi aberta ao público ontem no Museu de Arte de Ribeirão Preto (Marp). São 40 trabalhos de 30 artistas contemporâneos brasileiros e três estrangeiros, expostos até 11 de novembro, com entrada gratuita. A mostra é uma parceria entre o Sistema Estadual de Museus (Sisem), Secretaria de Estado de Cultura e Pinacoteca do Estado.