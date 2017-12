Evento de corrida em São Paulo divulga a paz entre os povos

Em um vídeo que já tem mais de um milhão de visualizações no site TED.com, conhecido por transmitir palestras inspiradoras na internet, o professor de negociação da universidade Harvard, William Ury, explica como caminhadas podem ser importantes durante conversas difíceis. Em vez de sentar à mesa para negociar, Ury sugere andar ao ar livre. Foi a partir dessa ideia que ele iniciou um projeto que pretende aliviar as tensões de conflitos no Oriente Médio e, nesta terça-feira, 19, ele inaugura a sexta edição de uma caminhada que simboliza a boa convivência de cristãos, judeus e muçulmanos em São Paulo.

O 'Caminho da Paz' é uma corrida de sete quilômetros entre os clubes Hebraica e Monte Líbano, em Pinheiros, disputada por atletas e aberta ao público. O evento existe desde 2007 e, em São Paulo, encontrou uma comunidade que já convive com harmonia entre as três religiões. A ONG que trouxe as ideias de Ury para o Brasil foi fundada por três patronos: um católico, um judeu e um muçulmano.

"O Brasil é o tal do 'melting pot', uma panela que derrete todo mundo", diz o patrono da ONG Caminho da Paz, Alexandre Chade, ao explicar a boa convivência das religiões no Brasil. "As culturas diferentes, quando foram colocadas nessa panela, derreteram e viraram uma coisa nova."

Chade é cristão e cresceu em uma família de origem libanesa. Ele enfatiza que desde sua infância vê com frequência serem feitos casamentos e negócios entre famílias de origens diferentes no Brasil. "Sempre ouvi histórias do meu avô, que morava no interior e tinha um quartinho para receber mascates, vários deles árabes e judeus", ele conta.

A inspiração para a corrida em São Paulo, que tem lançamento nesta semana mas será realizada apenas no dia 28 de junho, é um trajeto que foi imaginado por Ury e une vários países do Oriente Médio.

Abraão. Em seu vídeo, o professor de negociação diz que era necessário achar um ponto em comum entre as culturas da região para levar paz e estabilidade ao Oriente Médio. Sua ideia foi pesquisar a vida de Abraão, figura que aparece nos três livros sagrados cultuados na região.

"Quatro mil anos atrás, um homem e sua família andaram pelo Oriente Médio, e o mundo nunca mais foi o mesmo", diz Ury, em seu vídeo, sobre a origem das culturas monoteístas. "Esse homem era Abraão, e sua principal mensagem era a unidade."

O professor pretende explorar essa ideia através do turismo. Ele imaginou uma rota inspirada nos passos de Abraão, que vai do Monte Nemrut, na Turquia, até Israel. Sua ONG, que está em mais de 40 países, divulga essa trilha de peregrinação e espera unir governos da região pelo interesse comum no turismo.

"Quando as pessoas andam juntas, ombro a ombro e na mesma direção, não se sente ameaça, ao contrário de quando você está cara-a-cara com alguém", diz Ury durante o vídeo. "É por isso que, em negociações difícieis, as pessoas caminham ao ar livre."