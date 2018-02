Evento de adoção reúne no sábado cães, gatos e até cavalos

SÃO PAULO - O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de São Paulo vai realizar neste sábado a Ação Animal 2012 - evento para estimular a adoção de 400 cães e 100 gatos que foram abandonados nas ruas da capital. Todos os animais estão vacinados, esterilizados e tratados contra pulga, carrapato e vermes.

Frequentemente, o CCZ promove essas feiras de adoção, que, segundo a gerente do órgão, a veterinária Ana Claudia Furlan Mori, têm grande importância. "Esses eventos acontecem periodicamente para mostrarmos à população qual é a importância de adotar um animal abandonado", diz Ana Claudia.

Segundo ela, todos os interessados na adoção passam por entrevista e avaliação para saber se ele está preparado para receber um animal em casa. "Tentamos fazer o casamento do perfil do animal com o do adotante. É importante entender os perfis dos dois e saber também se esse candidato tem ciência do que é a guarda."

Apesar de a feira atrair grande público, a veterinária diz que as taxas de adoção ainda são baixas no CCZ, especialmente de animais mais velhos e com algum tipo de deficiência. "As pessoas têm de saber que vira-lata é tudo de bom! E que animais adultos e com deficiência também podem ser bons companheiros."

Além da feira, a programação inclui um concurso virtual entre os donos de animais, apresentação dos cães da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e orientações sobre a prevenção de várias doenças e de comandos básicos de adestramento.

Para adotar um animal, os interessados devem levar coleira e guia para os cães e caixa de transporte para os gatos, além de documentos pessoais como CPF, RG e comprovante de residência atualizado. A Prefeitura cobra duas taxas, uma de adoção e outra para emitir o Registro Geral Animal. A primeira é de R$ 16,20 e a segunda, de R$ 4,50.

Outros animais. Nem só de cães e gatos se faz uma feira de adoção. Neste sábado, o CCZ também colocará à disposição alguns cavalos. O procedimento para adoção dos equinos é um pouco mais complicado: além da entrevista no centro, há uma entrevista com uma ONG e é necessário provar que o animal vai para uma propriedade rural.