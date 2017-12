Evento com chef famoso trava trânsito na Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - Uma apresentação do chef Buddy Valastro, famoso por criar bolos diferentes no programa Cake Boss, da emissora Discovery Home and Health, travou o trânsito na zona oeste de São Paulo na tarde deste domingo, 20. O confeiteiro participava de um evento aberto e gratuito no Shopping Eldorado, em Pinheiros, no qual apresentou técnicas e dicas de decoração de bolos.

A alta procura pelo evento fez com que o estacionamento do shopping ficasse lotado. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os veículos começaram a formar filas do lado de fora do centro comercial, nas vias de acesso ao shopping, entre elas a Marginal do Pinheiros.

De acordo com dados da CET, por volta das 17h, uma hora depois do início do evento, a Marginal do Pinheiros tinha 7,5 km de lentidão no sentido Interlagos. Também foram afetadas por congestionamentos as Avenidas Francisco Morato e Eusébio Matoso, que acumulou 2,9 km de filas no mesmo horário.

Diante da confusão, a CET montou uma operação especial para evitar que os veículos ficassem parados à espera de vaga no estacionamento. Os carros foram orientados a buscar vagas em outros locais da região. Por volta das 20h, afirmou a companhia, não havia mais reflexos do evento no trânsito da região. A apresentação de Valastro estava prevista para terminar às 19h. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria de imprensa do Shopping Eldorado até as 20h30.