Evangélicos distribuem livros gratuitamente O público passava pela Avenida Salvador Allende, já quase chegando ao portão principal da Cidade do Rock, sem perceber a discreta presença de um casal evangélico oferecendo livros religiosos. Paulo e Daniele, que se identificaram como membros da denominação cristã Testemunhas de Jeová, deixaram claro que não estavam ali para resgatar almas do profano mundo do rock'n'roll. "Você sabia que 10% do conteúdo da Bíblia é música?", disse ela.