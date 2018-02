No Brasil, os números indicam uma melhora na última década. Em 2002, 22,6% dos jovens brasileiros não tinham emprego. Em 2012, essa taxa caiu para 13,7%, mas ainda representa o dobro do índice registrado para a média da população. Em maio, o desemprego geral no Brasil ficou em 5,8%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).