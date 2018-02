EUA: Justiça livra enfermeira de quarentena

Ela já havia quebrado a regra de se manter isolada e saiu na manhã de anteontem para dar um passeio de bicicleta com o namorado. Kaci Hickox atuou como voluntária da organização Médicos sem Fronteiras em Serra Leoa e, segundo autoridades americanas, deveria se manter isolada durante 21 dias, período de incubação do vírus. A quarentena só termina no dia 10 de novembro. Funcionários do Estado foram à Justiça para fazê-la respeitar a medida.

Durante o passeio, a enfermeira foi acompanhada pela polícia estadual, que está monitorando seus movimentos e interações com outras pessoas. A polícia não pode detê-la sem uma ordem judicial.

Na noite de anteontem, Kaci conversou com repórteres e apertou a mão de quem a cumprimentou. "Eu não estou disposta a ficar aqui e deixar meus direitos civis serem violados quando não há base científica", afirmou a enfermeira.

Kaci alega que não precisa ficar isolada, pois não apresenta sintomas e teve diagnóstico negativo para a doença. A enfermeira passou o fim de semana em uma tenda em New Jersey, antes de viajar para a casa que divide com o namorado, no Maine. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS