EUA investiram US$ 1 tri contra drogas e falharam O governo americano gastou US$ 1 trilhão na guerra contra as drogas desde 1970, mas admite que a estratégia usada nas últimas quatro décadas não funcionou. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que o consumo continua a crescer nos Estados Unidos e em várias partes do mundo.