A FAA determinou "inspeções eletromagnéticas iniciais e repetitivas para danos causados por fadiga" em Boeings 737-300, 737-400 e 737-500. A FAA quer que as empresas que operam cerca de cem jatos mais antigos da linha, dos anos 1980, façam as verificações. No Brasil, a única que usa esse tipo de avião é a Webjet. A companhia diz que as três aeronaves dentro das especificações serão inspecionadas.