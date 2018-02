EUA criticam Brasil por tráfico sexual

WASHINGTON

O governo brasileiro foi duramente criticado ontem pelos Estados Unidos por sua "negligência" ao lidar com o tráfico de pessoas para a prostituição e o trabalho escravo, ao longo do ano passado. Produzida pelo Departamento de Estado, a versão de 2011 do Relatório sobre Tráfico de Pessoas critica o fato de o Brasil não estar "totalmente comprometido com a adoção dos padrões mínimos para a eliminação" desse crime, destaca a frequente impunidade e recomenda condenações mais pesadas para infratores.

"O Brasil é um país fonte de homens, mulheres e crianças submetidos ao tráfico sexual dentro e fora do País, assim como é fonte para o trabalho escravo dentro de suas fronteiras", resumiu o relatório. "Poucos condenados estão cumprindo pena em prisões e não houve registro de condenações por crime de tráfico sexual no País (em 2010)", informou. O relatório menciona a presença do tráfico para fins sexuais em 26 Estados brasileiros e no Distrito Federal e estima que há 250 mil crianças submetidas à prostituição no País.