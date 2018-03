EUA: Brasil pode fazer mais contra drogas O Brasil figura nas mais recentes listas do governo dos Estados Unidos de paraísos do transporte de drogas e da lavagem de dinheiro. O Relatório da Estratégia de Controle Internacional de Narcóticos, feito pelo Departamento de Estado para o Congresso americano, aponta que o Brasil mantém seu compromisso de combater o narcotráfico na América do Sul, mas sugere melhorias, como o fortalecimento da cooperação entre a Polícia Federal e as Secretarias de Segurança dos Estados.