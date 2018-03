Eu odeio meu querido carro!

Galvão Bueno já não trabalha mais nem em dia de jogo da seleção contra a Argentina! Será que também aderiu à greve, caramba?!

"Fala sério"

Não deu nem tempo de comemorar os seis pontos que Serra abriu sobre Haddad nas pesquisas, os marqueteiros tucanos estão tendo um trabalhão danado para conter a alegria do candidato que, como se sabe, não fica bem na foto sorrindo.

Salto alto

Chegar ao Palmeiras a esta altura do campeonato, com todo mundo no clube preocupado em não cair, dizendo que vai dar um "salto" em sua carreira, francamente, o técnico Gilson Kleina perdeu a noção do perigo.

Terceiro milagre

Nossa Senhora do Vergalhão salvou mais um da morte no Rio. Passa bem o rapaz que espetou o testículo esquerdo ao cair na terça-feira sobre uma dessas peças de ferro quando soltava pipa perto de casa.

Mano de Deus

Ninguém tira da cabeça de Mano Menezes que aquele pênalti já nos acréscimos do segundo tempo foi cometido, como se diz na Argentina, por "la mano de Dios" para adiar a volta de Felipão à seleção. Cá pra nós, faz sentido!

Ecumenismo

"SOU CATÓLICO APOSTÓLICO RUSSOMANNO!"

Celso Russomanno, respondendo a quem o acusa de, a exemplo de seu eleitorado, não ser lá muito católico em política.

Tá na moda em São Paulo apostar corrida com automóvel! Afora o já tradicional Desafio Intermodal, que submete o motorista engarrafado à possibilidade do vexame de ser ultrapassado até por skate, patins e cadeira de rodas, o carro foi confrontado outras duas vezes nesta semana: perdeu para a lancha e empatou com a carruagem!

Falta ainda comparar a velocidade do trânsito com a de um carrinho de bebê ou a de um bêbado voltando a pé da balada, mas é certo que, quando enfim desmoralizarem por completo o automóvel, o governo vai prorrogar o IPI zero pra que ninguém fique parado por aí numa lata velha.

O ser humano faz o que pode para ridicularizar a civilização! Agora mesmo, solta fogos anunciando que SP vai ganhar 10,2 mil vagas de estacionamento em seis novos shoppings, e convoca a população para celebrar amanhã o Dia Mundial Sem Carro.

O homem moderno tem essa necessidade de mostrar que está consciente das bobagens que faz, daí a quantidade de eventos para desdenhar a compulsão automotiva da raça.

Se tudo correr como Geraldo Alckmin espera, SP promoverá em 2015 o 1.º desafio entre um carro e um bateau mouche na Marginal do Tietê!

Efeito colateral

Todo mundo no morro reparou quando Sérgio Cabral chegou ontem à inauguração da UPP da Rocinha: o governador voltou a engordar depois que deu um tempo em suas viagens a Paris. São essas comidas daqui que lhe pesam no

estômago.