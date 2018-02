'Eu não peguei a Ísis Valverde!'

Ricardo Teixeira, Romero Jucá, Adriano, coronel Curió, Capitão Guimarães, Anísio Abrahão David, Cândido Vaccarezza, Luiz Estevão, Bruno e Macarrão e o neto do Sarney! A má notícia parece ter, enfim, encontrado sua turma nesta semana.

Em pânico

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, está com piriri desde a confirmação de seu encontro com Dilma Rousseff para sexta-feira, em Brasília. Só se fala disso na vizinhança da sede da entidade mundial do futebol, na Suíça!

A luta continua

Com a resolução da Anvisa que

proíbe o uso de aromatizantes nos produtos derivados de tabaco, já tem camelô por aí pensando em abrir boca de fumo de cigarros

mentolados.

Nenhuma ONG teve ainda a ideia de convocar a Marcha do Cigarro de Cravo, mas isso é questão de tempo.

Só dá ela!

Lindsay Lohan confirmou seu favoritismo na edição 2012 do Prêmio "A Má Notícia em Pessoa" ao atropelar na quarta-feira o gerente de um bar em Hollywood. A atriz é pentacampeã em sua categoria!

Melhor não!

Brizola Neto - ô, raça! - não será mais ministro do Trabalho. Seu avô deve estar aliviado!

Autocontrole

A escultural Ellen Roche realizou um baita trabalho corporal para viver Herodíades na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco. "Estou conseguindo esconder o bundão", garante. Não é fácil!

Imagina acordar de manhã cedo com um amigo ao telefone, excitadíssimo, querendo saber se a Ísis Valverde é mesmo essa delícia toda que aparenta ser.

- Como assim?

- Assim como, campeão, tá escondendo o jogo?

Deve ter sido duro para o zagueiro David Braz ter de recorrer ao Twitter dias depois para desmentir seu "suposto affair" com a jovem e encantadora atriz global, mas chegou uma hora que foi preciso dar um basta aos boatos que corriam de vento em popa na web sobre seu namoro com alguém que ele só conhecia das novelas.

Foi, enquanto durou, o melhor momento do jogador do Flamengo no noticiário. A própria torcida, que não costuma poupá-lo de críticas, passou a vê-lo com outros olhos.

"O cara está pegando a Ísis Valverde, mermão!" - impôs respeito nas arquibancadas.

"E o David Braz, hein?!" - comentava-se no clube.

Sua fama de pegador já ameaçava o reinado de Ronaldinho Gaúcho e Vagner Love no Ninho do Urubu, quando o becão teve a coragem de acusar a grande mentira: "Estou solteiro, feliz e focado no meu trabalho!"

Não foi a primeira decepção da Raça Rubro-Negra neste ano.

Dinastia Manchu

Fora do Campeonato Paulista por

contusão nos treinos do Corinthians, o

chinês Zizao já ganhou apelido no clube: "O Último

Imperador"!