Eu, hein, santa!

Que frescura, né não? Só faltou declarar em cartório, com testemunhas e firma de sexualidade reconhecida pelo tabelião.

Se, como diz ele, a decisão foi tomada sob pressão do livro de memórias que está escrevendo, por que não deixou a revelação para a noite de autógrafos?

Amigos do ex-Menudo estão preocupados com esse seu súbito processo de libertação interior. Depois que tirou das costas o peso da farsa que segurava-lhe a franga, o artista precisa ver como vai soltar a bichinha.

Se, tentando bancar o macho, ele já desmunhecava adoidado, imagina agora, aos 38 anos, disposto a recuperar o tempo perdido!

Por essas e por outras, Michael Jackson foi pro céu sem sair do armário. Tem celebridade que, sinceramente, não precisa! O Ricky Martin, por exemplo, precisava? Fala sério!

Água no chope

Esse negócio de festa para 5 mil convidados é complicado. Quem garante que não vai estar cheio de professor grevista infiltrado no bota-fora de José Serra hoje à tarde, no Palácio dos Bandeirantes?

Cruz-credo! Como no cinema

Teve gente que saiu decepcionada do lançamento do PAC 2. Também, pudera! Sem tecnologia 3D, hoje em dia, esse tipo de projeção não faz o menor sucesso na praça.

Graças a Deus (e ao advogado)!

José Roberto Arruda ganhou pontos com a opinião pública ao ficar calado no depoimento que lhe seria tomado na cadeia. Poupou a todos dessa perda de tempo na leitura do noticiário.

Campeões de venda

A "meia da fortuna" é, até o momento, o produto de maior saída na lojinha de souvenirs inaugurada na Câmara dos Deputados. Miniaturas do "castelo do deputado" e dos "anões do orçamento" também têm boa procura.

Melhor não!

Deu tudo certo na experiência com o superacelerador de partículas LHC, mas os cientistas advertem que ninguém deve tentar jogar prótons no ventilador de casa

para recriar o Big Bang.

Viés de fuga

Henrique Meirelles tem boas razões para querer sair logo da presidência do Banco Central. Não aguenta mais as reuniões do Copom!