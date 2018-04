'Eu fujo e ele fica solto? Eu me sinto num cativeiro' As novas varas de violência doméstica devem atender casos como o da operadora de telemarketing Elaine Cristina de Almeida Delgado. Aos 28 anos, mãe de um menino de 3, sua vida se transformou em um inferno depois que o marido passou a agredi-la. O primeiro ataque "mais sério" foi em novembro de 2008, quando ela se recusou a manter relações sexuais com o marido. Desde então, já são 12 boletins de ocorrência, além de dezenas de idas e vindas ao fórum e à delegacia do bairro, sem solução eficaz. "A Lei Maria da Penha é muito bonita, mas, para mim, ela ainda continua só no papel", desabafa.