'Eu fui bem, estava intocável'

O que achou deste primeiro dia de júri?

Eu fui bem, você não achou?

Você parecia segura, intocável.

É, eu estava intocável (risos).

O que achou da conduta da sua mãe na defesa?

Ela estava bem, estamos bem (referindo-se ao fato de Liliana Prinzivalli ter sido repreendida pelo juiz e mesmo proibida de se manifestar).

Qual a sua expectativa?

Não vou dizer que estou tranquila, mas acredito na Justiça. Os jurados puderam conferir hoje (ontem) que não há nenhuma prova contra mim... e não se condena sem prova.

O que achou do testemunho do delegado do caso à época?

Entrou em contradição e não conseguiu provar nada. Nunca quis outra investigação. /A.F.