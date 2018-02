'Eu e minha irmã caímos e fomos pisoteadas' Ana Paula Soares Müller, de 19 anos, aluna de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), conta que quase todo fim de semana a Kiss recebia festas com universitários. "Fui lá com uma amiga, minha irmã e colegas dela. Estávamos bem na frente do palco. Uma faísca provocou o incêndio, ainda pequeno. Pegaram um extintor, mas não deu certo."