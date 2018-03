Eu amo este parque!

Parque da Água Branca: Inaugurado em 1929, ocupa 137 mil metros quadrados e fica na zona oeste

O poeta Frederico Barbosa, diretor da Poiesis, mora nos arredores do Parque da Água Branca há 40 anos. "Sou muito bairrista. E acompanhei, com alegria, as transformações da região nestas décadas", afirma ele, assíduo frequentador do espaço. "Eu o considero o parque mais bonito de São Paulo. Seja na variedade da vegetação ou nas construções da década de 20", diz. "Tem história e agora vai se convertendo no Parque da Cultura."

Ele se refere aos oito quiosques de leitura instalados pela Poiesis há dois meses no local. "Delicio-me vendo as pessoas envolvidas na leitura, curtindo os livros", afirma o poeta. Com uma lembrança especial. Em 1984, o mesmo parque serviu de inspiração para que ele fizesse um poema (leia-o em http://tiny.cc/52g51).