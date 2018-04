Eu amo este chope

Bar Brahma: Fundado pelo alemão Henrique Hillebrecht, em 1948, a casa sempre recebeu artistas e políticos

Quando está de folga, o maître sommelier do Terraço Itália, Francisco Everardo Freitas, adora tomar um chope escuro no Bar Brahma, ali pertinho, no centro.

Há 27 anos no emprego, em sua volta para casa, também no centro, ele passa todas as madrugadas na frente do bar - sempre lotado. Apesar de especialista em vinhos, Freitas acredita que é preciso diversificar. "É importante conhecer outras bebidas."

Ele explica que o chope escuro é mais consistente e marcante. "Gosto das bebidas mais concentradas e estruturadas. Isso também vale para o vinho." E ainda conta por que o da casa que fica no cruzamento das Avenidas Ipiranga e São João é melhor do que outros. "Há uma técnica para tirar o chope e é isso que faz a diferença e fideliza o cliente." /