Eu amo esse prédio

"É um símbolo da São Paulo ideal"

O nome do prédio já é uma boa justificativa para a escolha do local favorito em São Paulo pela arquiteta Anna Beatriz Galvão, superintendente estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Para ela, o Conjunto Nacional motiva culto e reflexão, porque reúne diversidades culturais, sociais e econômicas. "É um espaço público, aberto para a população, que se opõe aos guetos sociais."

Anna vê o projeto como síntese da São Paulo ideal. "É uma construção de primeiríssima qualidade. Um contraponto à cafonice neoclássica predominante." Tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, ele é a paixão platônica da arquiteta. O desejo de tombamento pelo Iphan ainda é um sonho.