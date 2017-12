Eu amo essa Rua

Rua Augusta: Liga os Jardins ao centro da cidade. É famosa pelos bares, cinemas e casas noturnas.

Um dos lugares preferidos da cantora e compositora paulistana Tulipa Ruiz em São Paulo é a Rua Augusta, na região central da capital. A paixão é tanta que ela chegou a escrever uma música sobre a rua. A canção se chama Às Vezes - e, nela, a Augusta já aparece no primeiro verso.

Tulipa explica que o que mais a encanta na rua são os detalhes. "Tem os irmãos que vendem pipoca doce e salgada na frente do Espaço Unibanco, as exposições...", afirma. Sua parte favorita da via é a região conhecida como Baixo Augusta, entre a Avenida Paulista e o centro. "Ali, vou ao mercado, ao cinema, almoço... E já toquei em vários bares naquela área", diz Tulipa. E não é só por isso que ela se sente em casa na região - a cantora mora numa travessa da Augusta, a poucos metros da famosa rua.