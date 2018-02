Etec comemora Dia da Alimentação A unidade Nova Luz da Etec (Rua General Couto de Magalhães, 90, Luz) abre suas portas ao público amanhã para comemorar o Dia Mundial da Alimentação. Entre 8h30 e 17h, haverá palestras com chefs de cozinha (como Luana Budel, na foto), com entrada grátis. Para participar, é preciso se inscrever previamente pelo e-mail etecnovaluz@yahoo.com.br. As vagas são limitadas. Mais informações e a programação completa podem ser conferidas no link http://migre.me/b7b0V.