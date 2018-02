Estuprador se entrega pela 2ª vez e é preso

Ressurreição disse aos policiais que é pastor evangélico, mas não apresentou documentos que comprovassem essa ocupação. Depois da soltura do preso, na semana passada, o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Antonio Cesar Siqueira, criticou a decisão da polícia. Segundo ele, havia possibilidade de se pedir autorização do Judiciário para manter o criminoso preso, uma vez que ele havia sido reconhecido por três pessoas.

A polícia encontrou Ressurreição depois de rastrear o aparelho celular de uma das vítimas, que estava com a mulher dele. De acordo com informações da polícia, ele entrava na casa de mulheres que residiam sozinhas em comunidades pobres, as ameaçava com uma faca, as estuprava e as roubava.

Sempre de rosto coberto. Ele usava sempre o rosto coberto, mas foi reconhecido por três mulheres por causa de uma cicatriz que tem nas costas.

De acordo com a polícia, os crimes aconteceram em dois períodos em 2003 e entre 2005 a 2007. No período intermediário, ele estava preso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ressurreição confessou ontem ter cometido "apenas alguns" dos crimes. O preso encontra-se na Polinter do Grajaú.