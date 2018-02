Estudos expõem 'má gestão' da segurança Pesquisas divulgadas ontem pelo Ministério da Justiça apontam que a segurança pública do País sofre de "grave problema de gestão", segundo o ministro José Eduardo Cardozo. Mais da metade das delegacias do País não realiza ações integradas com a PM. A polícia técnica é precária em grande parte do País. Em muitos Estados os peritos se concentram nas capitais e há crônica carência no interior.