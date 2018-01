Estudo definirá veto a caminhões na Marginal

A restrição ao tráfego de caminhões na Marginal do Tietê, nas zonas norte e leste da capital paulista, o dia todo, agora é dúvida entre os técnicos da administração municipal. A proposta havia sido anunciada como medida subsequente à conclusão do Rodoanel pela gestão Gilberto Kassab (PSD). Mas a administração Fernando Haddad (PT) anunciou agora que vai esperar o resultado de um estudo sobre o tráfego de cargas em São Paulo para avaliar os impactos se a restrição for ampliada.

Hoje os caminhões não podem circular na Marginal de segunda a sexta-feira, das 5h às 9h e das 17h às 22h. Aos sábados, a restrição vale das 10h às 14h.

Os estudos devem ficar prontos em 80 dias, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). São feitos em parceria entre a CET, Banco Mundial e Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). "Por meio dessa pesquisa será possível obter informações sobre a quantidade de carga transportada, as características das viagens, o valor da cargas, características dos veículos utilizados, setores econômicos envolvidos, natureza das atividades e custos logísticos", diz a CET.

Com as informações obtidas, segundo o órgão, poderá ser feita a correlação dessas variáveis com as características físicas e operacionais do sistema viário. A CET acrescenta que o estudo está em fase de preparação.

No início da proibição, a Prefeitura informou que a janela entre os horários de pico só era mantida porque o Rodoanel não estava pronto.

A falta de uma análise detalhada sobre o tráfego de cargas foi uma crítica feita por setores da indústria e do comércio quando as restrições no horário de pico passaram a valer, no começo do ano passado. / B.R.