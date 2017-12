Estudioso da bioética será premiado

Conhecido por atuar em uma área interdisciplinar que reúne biologia, ciências da saúde, filosofia e direito, Hossne estuda a ética em pesquisas que envolvem a vida humana e animal. Foi reitor da Universidade Federal de São Carlos e fundador da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (SP).

Coordenador do curso de pós-graduação em Bioética no Centro Universitário São Camilo, Hossne também fundou a Sociedade Brasileira de Bioética e participou da criação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), do governo federal.

O prêmio Professor Emérito - Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita é uma iniciativa do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), em parceria com o Estado. A premiação é concedida anualmente a um educador que tenha prestado contribuição de destaque ao ensino e ao desenvolvimento de áreas relevantes do conhecimento. O homenageado é escolhido com base em uma lista de nomes sugeridos em um processo aberto, do qual participam conselheiros do Ciee, integrantes do jornal, premiados nas edições anteriores e personalidades acadêmicas e empresariais.

"Trata-se de uma justa homenagem à figura hoje insuficientemente lembrada do educador", disse Ruy Martins Altenfelder Silva, presidente do Conselho de Administração do Ciee e da comissão do prêmio.