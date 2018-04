Estudantes protestam em Vitória e Teresina Em protesto contra aumento de passagens do transporte público em Teresina e Vitória, estudantes bloquearam o trânsito em avenidas das duas cidades, ontem. Na capital capixaba, os manifestantes chegaram a queimar um ônibus de manhã e interromperam o fluxo de carros na Avenida Fernando Ferrari, na frente da Universidade Federal do Espírito Santo, por meia hora. Na capital do Piauí, houve confronto entre estudantes e a tropa de choque da Polícia Militar e 17 pessoas foram presas. Desde que os protestos começaram, há oito dias, 25 ônibus foram quebrados e outros cinco foram incendiados pelos manifestantes.