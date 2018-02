Estudantes de Medicina são detidos com drogas em Mogi das Cruzes

SÃO PAULO - Três alunos do curso de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) foram detidos com drogas, por volta das 21h30 de sexta-feira, 15, na região central de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, no interior de um dos três ônibus que seguiam para a cidade de Santa Rita do Passa Quatro, no interior paulista, onde ocorre a Intermed - competição esportiva entre estudantes de Medicina de várias universidades.

Policiais militares do 17º Batalhão, após receberem uma denúncia, pararam os três ônibus, cada um com pelo menos 40 estudantes, no cruzamento entre as avenidas Jardelina de Almeida Lopes e Henrique Eroles, no centro de Mogi. Ao entrarem em um dos veículos e sentirem o forte cheiro de droga, os policiais deram início à vistoria, encontrando parte do material ilícito debaixo de dois estudantes, que haviam sentado sobre o entorpecente.

A maior parte das drogas foi localizada dentro da mochila de um terceiro aluno, que assumiu ser o dono delas. Foram apreendidos no total 21 cápsulas plásticas contendo cocaína, pelo menos cinco frascos de lança-perfume e uma porção de maconha. Como nada localizaram nos outros dois ônibus, os policiais liberaram os dois veículos, que retomaram a viagem.

Todos os estudantes no ônibus retido foram para o plantão do 1º Distrito Policial de Mogi, onde o aluno que assumiu ser o dono da droga foi autuado em flagrante por tráfico. Os outros dois universitários apenas foram indiciados e serão liberados, ficando sob investigação policial, que tem como finalidade apurar se os dois são apenas usuários ou se também distribuiriam a droga entre os colegas.