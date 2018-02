Estudantes de Amsterdã moram nas caixas de metal Uma das experimentações mais impressionantes do uso alternativo dos contêineres começou a tomar forma em 2005, em Amsterdã, na Holanda. Residências estudantis em caixas de metal empilhadas em até sete andares formam um complexo conhecido como Keetwonen. A empresa responsável pelo projeto, a TempoHousing, garante ser a maior cidade de contêineres do mundo. Inicialmente, o projeto ficaria no local onde está instalado por apenas cinco anos, mas o prazo deve ser estendido até 2016.