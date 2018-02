Estudantes da USP organizam protesto a favor da polícia no campus

SÃO PAULO - Estudantes da Universidade de São Paulo (USP) estão organizando, por meio do Facebook, um protesto a favor da presença da Polícia Militar (PM) no campus. O evento na rede social foi criado por uma estudante de Letras, e até por volta das 17 horas de hoje mais de 500 pessoas já haviam confirmado presença.

O ato está marcado para acontecer amanhã a partir das 17 horas, na Praça do Relógio, no campus Butantã, zona oeste de São Paulo. A manifestação será feita em repúdio aos acontecimentos da semana passada, quando alunos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) foram detidos com maconha, entraram em conflito com a PM e decidiram ocupar a administração do prédio em oposição à presença dos policiais no campus.

Na página do evento no Facebook, lê-se na descrição "Somos estudantes, somos trabalhadores, somos a maioria. E EXIGIMOS SEGURANÇA! A minoria contra tudo e todos não pode nos impedir de querer o que é nosso de direito! A Cidade Universitária é parte da cidade de São Paulo, e deve ser tratada como tal. Aqui a lei se cumpre, e os fora-da-lei são devidamente punidos!".

Os estudantes que ocupam a FFLCH, por outro lado, devem fazer ainda hoje uma assembleia geral para decidir até quando continuarão no edifício e organizam um protesto previsto para as 18 horas em frente à reitoria.