Alunos da USP fazem ato contra chacina em aula de secretário

Nesta manhã de segunda feira, alunos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco - USP entraram na aula do professor Alexandre de Morais, Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Tal intervenção teve como objetivo firmar o compromisso do referido professor em comparecer na audiência pública do dia 25 de agosto. A audiência será sobre a chacina ocorrida em Osasco, na noite do dia 13, logo, tratará de questões que em muito influenciam a vida de moradores de favela, em sua maioria jovens negros, que vem sofrendo um verdadeiro genocídio. Esses casos têm como protogonista a polícia do Estado, que segue ordens diretas do secretário, Alexandre de Morais. O convite para a audiência pública foi feito e esperamos que o secretário compareça para explicar as atitudes da segurança pública do Estado de São Paulo e para que ocorra o diálogo com as pessoas diretamente afetadas por essa política fascista e genocida.EM CADA MORRO UMA HISTÓRIA DIFERENTEE A POLÍCIA MATA GENTE INOCENTE Posted by Centro Acadêmico XI de Agosto on Monday, August 24, 2015