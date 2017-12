Estudantes comemoram bom desempenho A estudante Nathalia da Silva, de 18 anos, ficou contente com seu desempenho no Enem, principalmente em Redação. Nessa parte da prova, ela ficou com 760 pontos, em uma escala que vai até 1.000. "Eu não esperava tudo isso. Vou tentar o Sisu, mas com a nota eu consigo bolsa em faculdade particular tranquilamente", diz ela, que quer estudar Publicidade. O Enem também é critério para o Programa Universidade para Todos (ProUni) e para o financiamento estudantil (Fies).