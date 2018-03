Estudante morre eletrocutado ao encostar em semáforo de Santo André

SÃO PAULO - O estudante Murilo Duvilho Quartarollo, de 18 anos, morreu eletrocutado na noite de quinta-feira, 23, ao encostar em um semáforo da Vila Luzita, em Santo André, região metropolitana de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o jovem e um amigo andavam pela Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo e pararam em um cruzamento na altura do nº 5.000, por volta das 21h15. Murilo teria acionado o botão para travessia de pedestres e recebeu uma forte descarga elétrica. Chovia no momento do incidente e o poste estava molhado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O jovem caiu desacordado e foi socorrido por um motorista até o Hospital da Vila Luzita, mas morreu enquanto recebia atendimento. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Santo André.