Estudante morre após cair do 3º andar de faculdade

ARAÇATUBA - Um estudante de 17 anos morreu nesta segunda-feira, 9, após cair do 3° andar da Universidade Paulista (Unip) de São José do Rio Preto. O rapaz, identificado pelas iniciais V.L.C., era estudante do primeiro ano do curso de engenharia civil. Ainda não se sabe os motivos da queda, que serão apurados pela Polícia Civil. As aulas da escola foram suspensas.

De acordo com testemunhas, o jovem caiu por volta das 17 horas. Segundo o Boletim de Ocorrência, o rapaz foi encontrado caído de costas e chegou a ser socorrido no local. Médicos do Serviço Móvel de Urgência (Samu) constataram diversas fraturas pelo corpo da vítima, que sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

A polícia apreendeu o celular e um pen drive que seriam do rapaz e serão investigados para se saber o motivo da queda.