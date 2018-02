Estudante morre ao cair do 13º andar de prédio O estudante de Psicologia Brian Gallo Silva, de 21 anos, foi encontrado morto anteontem após cair do 13.º andar do prédio onde morava, na Rua Caio Prado, região central da capital. A polícia descartou assassinato e registrou o caso como suicídio - ele pode ter se jogado ou caído. Silva estudava na Universidade Mackenzie. Na mesma noite, esteve em uma festa de calouros e foi visto nu nos corredores do prédio, alterado. Segundo a família, ele não teria motivos para se matar.