Estudante indiciado por incitar nazismo em clube israelita A Polícia Civil do Rio indiciou ontem um estudante suspeito de incitação ao nazismo durante festa universitária no Clube Israelita Brasileiro. No evento, em 13 de dezembro, Luiz Vinícius Cosenza, de 23 anos, exibiu várias vezes tatuagem de uma suástica na coxa esquerda, o que foi encarado pelos investigadores como "afronta antissemita".