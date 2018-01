Estudante hostilizada na Uniban não vai à faculdade

Veja também:

Perdi a dignidade', diz estudante humilhada em universidade

Nos portões, a expectativa era grande entre os universitários para a chegada da moça. Na avaliação dos estudantes a volta dela não vai ser fácil. "Como mulher me sinto constrangida com essa repercussão toda. Ela denegriu a imagem da faculdade. Por isso o retorno vai ser difícil", disse a estudante de Moda Carolina Angeli.

Geisy não foi encontrada pela reportagem durante todo o dia. Uma amiga de faculdade atendia o seu celular e informava que ela estava em reunião com advogados. A jovem também não apareceu na casa onde mora com os pais no Jardim Campanário, periferia de Diadema. "Nem eu sei por onde anda a minha filha com toda essa confusão. Não vejo a hora de todo esse pesadelo acabar", desabafou a mãe, a dona de casa Maria, de 52 anos. Geisy também não voltou a trabalhar no mercadinho na rua da sua casa.