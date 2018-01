Estudante fratura coluna durante exercício em academia

SOROCABA - A estudante de Direito Marcelle Mendes Mancuso, de 21 anos, fraturou a coluna quando fazia exercícios em uma academia de ginástica do bairro Redentora, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ela praticava o exercício conhecido como 'abdominal invertido', em que o praticante fica pendurado pelo pé, de cabeça para baixo, quando acabou caindo. Marcelle fraturou a quinta vértebra e teve lesão na medula.

O acidente aconteceu no sábado, 9, mas o registro na Polícia Civil foi feito pelo pai na segunda-feira, 11. De acordo com o boletim da ocorrência, a queda ocorreu porque a cinta que prendia Marcelle se rompeu. A jovem foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Levada para um hospital particular, foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base. De acordo com o hospital, a paciente passou por procedimento cirúrgico e se recupera num quarto. O estado de saúde é considerado bom.

A academia informou que adota todas as normas de segurança e apura a causa do acidente. De acordo com um dos proprietários, Éder Fasanelli, a cinta que a estudante utilizava durante o exercício não era da academia. Ele disse que a empresa está dando todo o apoio e assistência à estudante. A reportagem não conseguiu contato com a família de Marcelle.