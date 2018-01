Estudante entra com processo contra o Lulu

O estudante de Direito de São Paulo Felippo de Almeida Scolari, de 28 anos, é o primeiro a processar a aplicativo Lulu, lançado no Brasil nesta semana, que permite que mulheres avaliem e postem comentários anonimamente sobre seus amigos no Facebook. Na ação, Scolari pede indenização de R$ 27 mil por danos morais e indevida utilização da sua imagem.

O aplicativo Lulu é gratuito. Depois de baixado, o usuário é conectado e, caso seja homem, poderá fazer um perfil e colocar algumas palavras sobre si. Já as mulheres podem dar notas e usar hashtags para avaliar amigos e conhecidos.

A "entrada" de perfis masculinos no aplicativo é automática: basta ter um perfil do Facebook para ser avaliado. Caso não queiram participar, homens deverão acessar página do app Lulu (http://company.onlulu.com/deactivate), e selecionar a opção para remover o perfil.