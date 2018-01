Estudante é preso em flagrante por assassinato da mãe na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - O estudante Felipe Farina Garcia, de 25 anos, foi preso em flagrante na terça-feira, 23, acusado de matar a própria mãe a facadas dentro de casa, em Cidade Ademar, zona sul de São Paulo. Duas vizinhas que tentaram socorrer Suely Guerra Farina, de 59 anos, do ataque do filho nas escadas do prédio onde moram ficaram feridas com os golpes aplicados pelo jovem.

Felipe foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio qualificado, duas tentativas de homicídio e também responderá por tráfico ­- a polícia encontrou pé de maconha dentro do apartamento. O crime ocorreu volta das 9h, na Rua Vicente Pereira de Assunção. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos e prendeu o estudante ainda nas escadas do prédio, segundo informações do boletim de ocorrência registrado no 43º Distrito Policial (Cidade Ademar).

De acordo com relatos dos vizinhos aos policiais, Felipe e Suely moravam sozinhos e brigavam com frequência. As testemunhas afirmaram que o jovem andava estranho nos últimos dias e se dizia ser Jesus Cristo. Na delegacia, ele disse aos policiais que não se lembrava do que havia ocorrido. As vizinhas feridas por ele, Marcia Cristina Gonçalves Batista, de 54 anos, e Luiza Cristina Borges Ameni, de 59 anos, foram levadas a um hospital da região, mas o estado de saúde delas não foi informado.