Estudante é morto em briga de trânsito na zona leste

O estudante Jair Olímpio de Almeida, de 22 anos, foi morto a tiros, na noite desta terça-feira, 30, ao volante de uma picape Corsa, na Avenida Nordestina, na Vila Curuçá, zona leste de São Paulo, durante uma briga de trânsito. Ao lado de um colega, o rapaz foi atingido por dois tiros, não resistiu e morreu.

De acordo com relato do colega de Jair, que estava no mesmo carro, o disparo teria sido motivado por uma discussão. Ao perceber uma lombada eletrônica, Jair freou bruscamente. Irritado, pois quase bateu na traseira do Corsa, o condutor de um Fiat Tipo vinho teria iniciado uma discussão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Houve uma breve perseguição e, duzentos metros à frente, o acusado emparelhou novamente com o carro do estudante, sacou uma arma e atirou. Jair morreu no local. O caso foi registrado no 67º Distrito Policial, do Jardim Robru.