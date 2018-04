Estudante é morto em briga de trânsito Um estudante de 20 anos foi morto ontem com um golpe de garrafa quebrada após uma discussão de trânsito em Curitiba (PR). Acompanhado de três amigos, Felipe Marimoto da Silva dirigia um Fiat que teria fechado um Tempra. Segundo a polícia, após a fechada, um dos cinco ocupantes do Tempra desceu do carro e discutiu com Silva. Logo depois, ele quebrou uma garrafa de cerveja no chão para que servisse como arma. Em seguida, Silva foi atingido. Ele chegou a ser levado para o Hospital Evangélico, mas não resistiu. A polícia não informou o teor da discussão entre os dois.