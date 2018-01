Estudante é morto em avenida na zona sul de SP

O estudante Rafael Salgado Visini, 23 anos, foi morto a tiros no início da noite desta segunda-feira, 4, na Rua das Juntas Provisórias, próximo à favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Segundo as informações apuradas pela polícia, o atirador estava em uma moto quando disparou contra a vítima, por volta das 18h30, na pista sentido Avenida do Estado. O estudante estava dentro do seu carro, um Polo preto.

Visini chegou a ser socorrido por uma viatura da Força Tática e levado ao Pronto-Socorro do Heliópolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil solicitou uma perícia no local do crime e o caso foi registrado como homicídio simples no 95º Distrito Policial (Cohab Heliópolis).