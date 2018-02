Estudante é morto com munição usada pela PM A munição usada para matar o estudante Yan Moreira de Lima, de 18 anos, no sábado à noite em uma pizzaria na Rua Guaraton, no Jardim Marilena, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, é de calibre .40, o mesmo usado pela Polícia Militar. Outras nove pessoas ficaram feridas, entre elas um adolescente de 12 anos e uma criança de 7. O crime foi cometido por dois homens em uma moto.