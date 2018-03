Estudante é morto ao reagir a assalto na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - O estudante Henrique Maciel da Silva, de 27 anos, foi morto, com um tiro no rosto, por volta das 23 horas de terça-feira, 18, durante uma tentativa de roubo na Vila Ré, zona leste da capital paulista. Ocupando um Corsa preto e acompanhado da esposa, com a qual estava casado havia três meses, Maciel, ao ser abordado por dois criminosos, na porta de casa, na Rua Marciano Capello, teria se negado a entregar a chave do veículo.

Baleada, a vítima, que trabalhava numa empresa e cursava Informática, ainda foi encaminhada para o pronto-socorro da Vila Nhocuné, onde não resistiu ao ferimento e morreu. Segundo a polícia, as vítimas vinham de uma academia e foram abordadas frente à residência onde moram ao pararem o veículo.

A dupla, armada com um revólver calibre 38, teria saído de um Astra prata, estacionado a 200 metros do local. Ao volante estava uma mulher, que permaneceu no carro enquanto os comparsas, aparentemente menores, abordavam o casal. Sem levar nada, os bandidos retornaram para o Astra e fugiram. A esposa de Henrique não sofreu ferimentos. O caso foi registrado no 24º Distrito Policial, da Ponte Rasa pelo delegado Rogério Zuim Uehara.