Estudante é morto a tiros dentro de veículo na zona leste de SP

O estudante Jair Olímpio de Almeida, de 22 anos, foi morto a tiros na tarde de terça-feira, 30, ao volante de uma picape Corsa, quando estava na Avenida Nordestina, na Vila Curuçá, zona leste de São Paulo.

O rapaz foi surpreendido por ocupantes de um Fiat Tipo vermelho, que emparelhou ao veículo da vítima. Baleado na região do abdome, Almeida não resistiu e morreu no local. O jovem não tinha passagem pela polícia.

O motivo do crime é desconhecido, pois segundo o passageiro que estava na picape o autor do disparo não anunciou assalto nem disse algo antes de atirar. O caso, registrado como homicídio no 67º Distrito Policial, do Jardim Robru, será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.