Estudante é esfaqueado dentro da USP de São Carlos

Um estudante de 19 anos foi esfaqueado dentro do campus da USP (Universidade de São Paulo) em São Carlos (SP), na madrugada deste sábado (20), por um assaltante que queria roubar a sua mochila. A vítima, Lucas Wiechmann, estaria chegando ao alojamento universitário quando foi atacada pelo desconhecido que estava armado com uma faca.

Não se sabe ainda ao certo o que teria ocorrido, mas a polícia apura a versão de que ele teria se assustado gerando a atitude violenta do bandido, que desferiu um golpe no abdômen da vítima. Socorrido até a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, Wiechmann foi internado e em seguida transferido para o Centro Cirúrgico. Pela manhã ele foi operado e no período da tarde foi levado para um quarto e já não corria risco de morte.

O assalto aconteceu por volta das 5h30 e até o final da tarde o autor não havia sido ainda identificado pela polícia. Ele fugiu levando a mochila da vítima que tinha em seu interior diversos documentos, a carteira do rapaz com R$ 20 em dinheiro e ainda a chave de sua moradia. Policiais aguardavam a recuperação do estudante para saber mais detalhes que ajudem na identificação do assaltante.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu já na área do alojamento, sendo a ocorrência registrada como roubo e lesão corporal. Lucas Wiechmann é aluno do curso de ciência da computação da USP de São Carlos, mas sua família reside em Rio Claro (SP) -município localizado a 64 quilômetros de distância do campus.

Estrutura. A USP informou em nota que está acompanhando o estado de saúde da vítima e contribuindo com a polícia para a apuração do crime. O campus de São Carlos foi fundado há 60 anos e conta com dois blocos de alojamento, totalizando 192 vagas. A seleção dos interessados é feita por uma comissão, levando em conta a situação sócio-econômica do aluno de graduação. Hoje estudam no campus 4.761 alunos de graduação e 2.392 de pós-graduação.