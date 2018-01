Estudante é encontrado morto em piscina durante festa em SP

FRANCA - Foi sepultado na tarde desta segunda-feira, 4, em Nova Odessa (SP), o corpo de Henrique Candiotti Branco, de 23 anos. Ele foi achado morto dentro de uma piscina durante uma festa em Santa Bárbara d'Oeste (SP). O jovem estudava Gastronomia, mas já atuava como chefe de cozinha. As causas da morte ainda não foram reveladas.

O estudante estava com outras 15 pessoas na festa que acontecia em uma chácara no Vale das Cigarras, na zona rural de Santa Bárbara d'Oeste. Quem o encontrou, no final da noite de sábado, 2, foi uma jovem que também participava do evento. O rapaz ainda foi socorrido até o pronto-socorro da cidade, onde já chegou sem vida.

A Polícia Civil registrou o caso e aguarda o resultado de exames pelo Instituto Médico Legal (IML) para dar andamento às investigações. O estudante estava morando no Residencial Jaguari, em Americana (SP).

Apuração. Não foram encontradas marcas de violência no corpo da vítima. Peritos estiveram na chácara levantando informações que ajudem a esclarecer a morte, cuja principal hipótese é de afogamento.

Amigos publicaram mensagens de pesar nas redes sociais pela morte do estudante. Alguns que estavam na chácara foram ouvidos pelos policiais e disseram não saber o que pode ter ocorrido.